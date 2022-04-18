В Турции назвали цели своей военной операции

Военная операция Турции на севере Ирака необходима для полной очистки приграничной зоны протяженностью 375 километров и глубиной 40 километров от боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Такую цель назвал турецкий специалист по терроризму и безопасности Абдулла Агар, передает РИА Новости.

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Эксперт рассказал, что центром операции является район Зап. Он указал, что районы, где могут быть обнаружены боевики, находятся под большим огневым давлением.

Агар также рассказал о ходе операции. По его словам, военные действия усилились артиллерийским и штурмовым огнем, а затем продолжились с участием ВВС и беспилотников. Он добавил, что наземная операция официально началась с проникновения коммандос и сил специального назначения в районы поражения.

«Главная цель состоит в том, чтобы навсегда очистить горные районы на севере Ирака от террористов и обеспечить региональную стабильность», — пояснил эксперт.

Ранее Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.