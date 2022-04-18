МО РФ впервые опубликовало список с данными погибших украинских военных

«Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников... Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в её состав отряда специального назначения «Азов» (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — говорится в заявлении.