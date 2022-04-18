На полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы

В подмосковном Алабино 18 апреля прошла тренировка военного парада с участием 11 тысяч военных, которые 9 Мая пройдут по Красной площади. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На тренировке присутствовали слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, военнослужащие из воинских частей Западного военного округа, а также воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения «Юнармия», терские и кубанские казаки.

Также при при подготовке к параду задействовано 131 единица современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун», ракетные комплексы «Искандер-М», системы противовоздушной обороны «Тор-М2»,«Бук-МЗ» и С-400 Триумф» и другая техника.