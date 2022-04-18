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43 минуты назад

Минобороны РФ анонсировало участие 11 тысяч военных в параде Победы в Москве

Газета.Ru

В подмосковном Алабино 18 апреля прошла тренировка военного парада с участием 11 тысяч военных, которые 9 Мая пройдут по Красной площади. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА «Новости».

На полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На тренировке присутствовали слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, военнослужащие из воинских частей Западного военного округа, а также воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения «Юнармия», терские и кубанские казаки.

Также при при подготовке к параду задействовано 131 единица современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун», ракетные комплексы «Искандер-М», системы противовоздушной обороны «Тор-М2»,«Бук-МЗ» и С-400 Триумф» и другая техника.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будут ли в этом году иностранные лидеры приглашены на парад Победы на Красной площади 9 мая.

Армия,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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