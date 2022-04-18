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1 час назад

Народная милиция ЛНР отчиталась об украинских потерях

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с силами Луганской народной республики за последние сутки потеряли еще 12 человек убитыми. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Народная милиция ЛНР отчиталась об украинских потерях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о временном промежутке с 17 по 18 апреля. По словам представителя Луганска, за этот срок украинские части также лишились четырех БТР и двух автомобилей. Сведений о потерях со стороны ЛНР военный не привел.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 139 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, (...) по населенным пунктам Донецкий, Первомайск, Калиново», — заявил Филипоненко.

Ранее стало известно о гибели командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Владимира Баранюка. Его тело было обнаружено Народной милицией ДНР в Мариуполе после неудачной попытки прорыва из окружения.

Армия,Иван Филипоненко,
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