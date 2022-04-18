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58 минут назад

Минобороны России заявило об уничтожении ракетами "Искандер" четырех складов ВСУ

ТАСС

Вооруженные силы РФ уничтожили ракетами "Искандер" четыре склада вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, а также три района сосредоточения живой силы противника. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Крамоторск", - сказал он.

По словам Конашенкова, ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили 16 украинских военных объектов.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов, - сказал он. - В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев", - заявил Конашенков.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских истребителя. "Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки", - сказал Конашенков. По его словам, также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное. Перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.

Российские средства ПВО уничтожили три украинских самолета

"Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены: 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника", - сообщил Конашенков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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