Вооруженные силы РФ уничтожили ракетами "Искандер" четыре склада вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, а также три района сосредоточения живой силы противника. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Крамоторск", - сказал он.

По словам Конашенкова, ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили 16 украинских военных объектов.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов, - сказал он. - В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев", - заявил Конашенков.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских истребителя. "Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки", - сказал Конашенков. По его словам, также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное. Перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.

"Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены: 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника", - сообщил Конашенков.