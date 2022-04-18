Российские средства ПВО уничтожили три украинских самолета

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских самолета. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По сообщению Конашенкова, один из сбитых самолетов — Су-25, еще два — истребители МиГ-29. Истребители были сбиты в районе населенных пунктов Изюм и Авдеевка.

Кроме того, Минобороны отчиталось об 11 сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) ВСУ.

«Сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное», — сообщил Конашенков.

Указанные населенные пункты находятся в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях Украины.