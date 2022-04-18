Российские средства ПВО уничтожили три украинских самолета

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских самолета. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По сообщению Конашенкова, один из сбитых самолетов — Су-25, еще два — истребители МиГ-29. Истребители были сбиты в районе населенных пунктов Изюм и Авдеевка.
Кроме того, Минобороны отчиталось об 11 сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) ВСУ.
«Сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное», — сообщил Конашенков.
Указанные населенные пункты находятся в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях Украины.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий.