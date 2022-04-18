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18 минут назад

Беспилотник обнаружил два грузовых судна в Мариуполе

Мария Иванова

В торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных, находятся как минимум два грузовых судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, снятое с беспилотника.

В порту Мариуполя заметили два грузовых судна
Фото: ТАССТАСС

Запись была сделана 17 апреля. Агентство отмечает, что два судна в порту Мариуполя, скорее всего, сухогрузы. Они стоят у одного и того же пирса. У других причалов стоят два судна поменьше, возможно, буксиры.

РИА Новости отметило, что на причалах не завалены портовые краны, на берегу заметен дым, а на воде - большие пятна.

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Оператор беспилотника рассказал агентству, что во время съемки он встретил военных ДНР, предупредивших его, что в тот район могут выходить украинцы с «Азовстали».

«Я поднял дрон и повел его к порту. Но достаточно быстро дрон встал на месте в воздухе, как в стену уперся, и пришло сообщение, что дальше лететь невозможно - бесполетная зона», - заявил он.

Ранее в ДНР заявили об эвакуации 47 моряков, находившихся на кораблях в мариупольском порту. Среди них - граждане России, Украины, Азербайджана, Египта и Сирии. Также в порту оставалось болгарское судно «Царевна», членов его экипажа 13 апреля эвакуировали в Донецк.

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