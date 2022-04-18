В порту Мариуполя заметили два грузовых судна

В торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных, находятся как минимум два грузовых судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, снятое с беспилотника.

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Запись была сделана 17 апреля. Агентство отмечает, что два судна в порту Мариуполя, скорее всего, сухогрузы. Они стоят у одного и того же пирса. У других причалов стоят два судна поменьше, возможно, буксиры.

РИА Новости отметило, что на причалах не завалены портовые краны, на берегу заметен дым, а на воде - большие пятна.

Оператор беспилотника рассказал агентству, что во время съемки он встретил военных ДНР, предупредивших его, что в тот район могут выходить украинцы с «Азовстали».

«Я поднял дрон и повел его к порту. Но достаточно быстро дрон встал на месте в воздухе, как в стену уперся, и пришло сообщение, что дальше лететь невозможно - бесполетная зона», - заявил он.