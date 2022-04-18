Минобороны показало последствия удара «Точкой-У» в Запорожье

Минобороны РФ показало последствия удара тактическим ракетным комплексом Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Точка-У». Видеозапись опубликовала «Лента.ру».
В ведомстве утверждают, что кадры сняты в населенном пункте Токмак в Запорожской области Украины, и называют удар преступным. Ракета попала по жилым домам фермеров и частным хозяйственным постройкам, которые предназначались для обеспечения работы местного фермерского хозяйства.
«Здания и постройки частного сельхозпредприятия полностью уничтожены и восстановлению не подлежат», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что 15 апреля Минобороны сообщало об уничтожении пусковой установки «Точка-У» в районе Ясеневое Харьковской области. Удар был нанесен с помощью высокоточных ракет с воздуха. Кроме комплекса были также ликвидированы до 50 украинских солдат и около 20 единиц техники.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».