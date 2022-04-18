В порту Мариуполя заметили два грузовых судна

По меньшей мере два грузовых судна стоят в морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских войск и войск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника РИА Новости над акваторией порта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Съемку вели с высоты птичьего полета в воскресенье, 17 апреля. Немного позже велись съемки с того же дрона комбината «Азовсталь», где блокированы последние отряды украинских военных и националистов батальона «Азов».

На снятых кадрах заметили два судна, которые стоят у одного и того же пирса. В отдалении у других причалов видны два судна меньшего размера. Как пишет агентство, беспилотник заснял не заваленные портовые краны на причалах. У берега в отдалении заметен дым, а на воде в одной из секций акватории порта видны многометровые пятна.