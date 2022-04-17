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1 час назад

В результате крушения самолёта в Финляндии погиб пилот

RT на русском

Пилот небольшого самолёта погиб при крушении в районе города Ювяскюля, следует из заявления спасательной службы Центральной Финляндии.

«Небольшой самолёт потерпел крушение в аэропорту Тиккакоски в Ювяскюля. Пилот самолёта был найден погибшим», — приводит сообщение РИА Новости.

Сигнал о крушении поступил в 20:34. Пассажиров на борту самолёта не было.

Полиция расследует происшествие.

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