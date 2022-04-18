В Мариуполе раздают гуманитарную помощь нуждающимся

В очередную поездку в Мариуполь корреспондент "РГ" отправился вместе с волонтером Евдокией Шереметьевой, более известной из-за своей неуемной энергии под псевдонимом Маленькая Хиросима. Дуня-Хиросима собирает гумпомощь для Донбасса с 2014 года. В основном она работает в ЛНР. Но в этот раз груз на стареньком "бусике" поехал в Мариуполь.

Фото: Владимир Аносов/ РГ Владимир Аносов/ РГ

Пустая таможня

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- Мы в основном стараемся оказывать адресную помощь. Например, помогали женщине, которая живет под Луганском и работала на местной птицефабрике, пострадавшей от обстрелов. Она расчищала цеха, где погибли куры, и в этот момент прилетел еще один снаряд. Женщине оторвало руку и ногу. Еще мы помогали девушке с диабетом. Она потеряла брата, а сама была сильно истощена. Из-за неправильного питания и отсутствия лечения молодая красивая девушка ослепла и чуть не умерла. Ее спасали всем миром, вывозили на лечение в Россию. А сейчас мы везем продуктовые наборы, медикаменты и две инвалидные коляски в Мариуполь, - говорит Евдокия.

Едем напрямую через блокпост на Еленовке. Этот обстреливаемый участок трассы, на котором к тому же могут появиться диверсанты, обычно закрыт для гражданских машин. Поэтому раньше приходилось делать большой крюк через Докучаевск и Бугас, но сейчас нужно быстрее доставить в город гуманитарный груз. Сопровождающий нас ополченец с позывным Дикий помогает проехать блокпосты. На закрытой трассе почти нет движения, видны воронки и ржавеющие груды металла.

- В Мариуполе все равно будет опаснее, чем здесь, поэтому, думаю, риск оправдан, - объясняет Дикий. Но все же рекомендует водителю соблюдать некоторые меры предосторожности. - Едем только по накатанному следу. Здесь машины, как муравьи, двигаются по одной дорожке. Принцип прост: там, где уже проехало много машин, безопаснее.

Объезжаем воронки и обочины, где могут быть мины. Дикий показывает, где раньше были украинские блокпосты и линия обороны. Противник отошел оттуда, как только появилась угроза окружения.

Проезжаем мимо бывшего пограничного перехода. С одной стороны здесь были КПП и таможенный пост ДНР, с другой - украинские. Раньше, выезжая из ДНР на территорию, контролируемую Украиной, и возвращаясь обратно, нужно было проходить паспортный и таможенный контроль. Ненадолго задерживаемся на украинской таможне. Пустая территория под навесом. Служебные блоки-вагончики, надписи на украинском. Ни одного человека. Нас встречает только пара дружелюбных собак, которых, судя по всему, подкармливают военные.

Проезжаем разбитую автозаправку, разрушенный мост в Новотроицком. Его украинские саперы взорвали при отступлении. Обрушившийся пролет еще придется восстанавливать. А пока дорога проложена под мостом. Ненадолго останавливаемся в селе. Захожу в местный магазин. Небольшой выбор товаров, цены - пока еще в гривнах и ощутимо дороже, чем в Донецке (доставка сюда сложная и недешевая). Продавщица пересчитывает в рубли с помощью калькулятора. Покупателей совсем немного. Из них двое - ополченцы с оружием.

- Нас все еще обстреливают украинцы, - говорят жители села. - На прошлой неделе два человека погибли.

Комендант трех домов

В Мариуполе уже гораздо тише. В районе Метро выдают гуманитарку. Здесь заработала связь, на тротуарах под разрушенными и сгоревшими многоэтажками горожане разговаривают по телефону. А на фоне почерневших от копоти стен расцветает сирень. Здесь жизнь относительно налаживается. Мы углубляемся в менее благополучный центр. Людей становится меньше, разрушений - больше. Встречаются машины с печальной надписью "Груз-200" и люди в защитных комбинезонах, убирающие трупы.

Въезжаем в район Покровского собора и драмтеатра. Тут тоже идет выдача гуманитарной помощи: люди получают хлеб, воду, продукты, кое-что из бытовой химии. Дуня-Хиросима намерена доставить свой груз тем, кому жизненно необходим, и Дикий показывает дорогу в отдаленные дворы, где еще недавно находились украинские позиции. Вышедшие из подвалов жители не могут поверить своему счастью. Говорят, что в их район гуманитарку не привозили еще ни разу.

- Мы еще в 2014-2015 годах заметили, что к местам выдачи гуманитарки часто первыми приходят те, кто старается получить помощь по 2-3 раза. А уже когда раздача заканчивается, добираются больные, несчастные старые бабушки и люди из дальних районов. Поэтому мы стараемся приезжать туда, куда гумпомощь не поступает. К сожалению, мы не можем помочь всем. Но хотелось бы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается, - говорит Евдокия.

В пустом, казалось бы, дворе выстраивается очередь к микроавтобусу. Люди выходят из убежищ. Благодарят. Получает продукты бабушка, у которой на ногах вместо обуви намотанные тряпки и пакеты. Семья в банных халатах, заменивших сгоревшие куртки. Дети, радуясь, вдвоем несут пакет с гумантитаркой.

За время непростой жизни в подвалах мариупольцы смогли сохранить человеческое отношение друг к другу. Пожилой мужчина с супругой готовят на костре возле подъезда пищу для немощных стариков, оставшихся в квартирах.

- Меня даже назвали комендантом трех домов, - невесело улыбается он. - Кормим стариков, помогаем как можем. Тут ведь есть и лежачие. А вообще, конечно, много людей погибло. Вон в том доме четыре трупа было, одного человека на части разорвало. Сергей, хороший сапожник, сгорел у себя. Тела только вчера вывезли.

- Очень помогли военные ДНР, - говорит еще одна местная жительница. - Они тут неподалеку располагались и делились с нами своими пайками, хлеб давали, кашу варили.

В одном из подвалов живет самая маленькая жительница квартала. Валерия родилась 22 января и начало боевых действий встретила в месячном возрасте

Пользуясь случаем, раздаем в очереди за гуманитаркой свежий выпуск "Российской газеты". Пресса здесь пользуется не меньшим спросом, чем продукты или медикаменты. Газеты разбирают в считаные минуты. Здесь же, во дворе, "РГ" читает бабушка с заклеенным пластырем лицом. Ее во время недавних боев вытащили из-под завалов без сознания. А сосед бабушки потерял руку.

Одну инвалидную коляску, которую привезла с гуманитаркой Евдокия, заботливый внучок укатывает для лежачей бабушки. Теперь ее можно будет впервые за много дней вывезти из подвала на улицу и хотя бы прокатить по двору. Вторая коляска досталась 11-летней Маше, которой осколки пробили обе ноги.

В одном из подвалов живет самая маленькая жительница квартала. Валерия родилась 22 января и начало боевых действий встретила в месячном возрасте. Большую часть своей небольшой жизни она провела в подвале под грохот взрывов. Сейчас, пока мать Вероники отдыхает, девочку пытается успокоить отец.

- У матери с молоком пока все нормально, кормит грудью. Коляски нет, когда на улице более-менее спокойно, выносим дочку на руках. Сейчас хоть потише стало, а то ни спать, ни отдыхать нельзя было, - рассказывает Евгений.

Шкура питона

Один из местных домов украинские военные превратили в настоящую крепость. Жителей выгнали, в квартирах и подъездах оборудовали огневые точки, а для того чтобы быстро перемещаться между ними, пробили стены. Теперь дом можно пройти насквозь, не выходя на улицу. Иду по разбитым и сожженным квартирам, в которых оплавились даже батареи. На подъездной площадке - позиция пулеметчика, прикрывавшего подход к дому с тыла. Здесь тоже сгорело все: пулеметные ленты, боекомплект, коробки с патронами, сам пулемет. Под ногами хрустят обгоревшие остатки БК. На лестнице лежит ручная граната, к счастью, без запала. В соседнем подъезде - стреляные гранатометы. В одной из плит перекрытия над лестничным пролетом пробито небольшое отверстие. Тут же лежат ломик и кирка. "Это дырка для гранат. Если дом штурмуют или снизу доносится подозрительный шум и нет ответа на пароль, через это отверстие вниз летит граната", - поясняет Дикий.