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31 минуту назад

Кадыров объявил о «конкретной» спецоперации на Украине

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о «конкретной» спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Кадыров объявил о «конкретной» спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Кадыров анонсировал начало «конкретной» спецоперации России на Украине и призвал украинскую армию сдаться федеральным войскам.

«Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят», — предложил он.

Глава Чечни добавил, что «натовские, западные государства», которые считают себя сильными, выступают против России. Он отметил, что эти страны финансируют, вооружают своих наемников и отправляют их на Украину. Однако Россия показала, что для нее «это мелочи».

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Ранее Кадыров заявил о невозможности вести переговоры с Украиной. По его мнению, в республике сейчас нет вертикали власти, поэтому России не с кем вести диалог.

Армия,Рамзан Кадыров,
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