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12 минут назад

Басурин сообщил об убийстве в Мариуполе командира 36-й бригады морской пехоты ВС Украины

ТАССиещё 3

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимир Баранюк найден мертвым в Мариуполе. Об этом в воскресенье заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

В Мариуполе убили командира бригады морской пехоты ВС Украины
Фото: ВикипедияВикипедия

"В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

12 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская армия ударами авиации и артиллерии ВС РФ сорвала попытку группы националистов численностью до 100 человек вырваться из Мариуполя, в результате были уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.

ВСУ отказались сложить оружие в Мариуполе

На следующий день свыше 1 тыс. украинских военных добровольно сдались в плен в городе, среди них были 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола.

Армия,Происшествия,Эдуард Басурин,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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