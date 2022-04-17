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17 минут назад

В Минобороны РФ сообщили, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе

ТАСС

Одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной зафиксировано в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

МО РФ: Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована", - сказали в ведомстве.

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.

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Как отметили в Минобороны РФ, российские миротворцы обеспечили сопровождение четырех колонн Вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор: двух в северном направлении и двух в южном. Также миротворцы провели патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - сказали в ведомстве.

Армия,Минобороны России,
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