МО РФ: Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе

Одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной зафиксировано в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована", - сказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, российские миротворцы обеспечили сопровождение четырех колонн Вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор: двух в северном направлении и двух в южном. Также миротворцы провели патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.