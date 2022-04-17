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22 минуты назад

ВСУ отказались сложить оружие в Мариуполе

Илья Родин

Минобороны РФ предложило окруженным в промышленной зоне Мариуполя военнослужащим ВСУ и членам нацбатов сложить оружие, но они категорически отказались. Боевые действия продолжаются. Об этом пишет РИА «Новости».

ВСУ отказались сложить оружие в Мариуполе
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что подразделения ДНР и ВС РФ ведут бои с вооруженными формированиями в промышленном комплексе Мариуполя.

«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. [Металлургический завод имени] Ильича практически наш...Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», - цитирует агентство командира одного из отрядов ДНР с позывным «Хохол».

Журналисты напомнили, что объединенная группировка ведет зачистку Мариуполя с 7 марта. Большую часть города контролируют бойцы ДНР и военнослужащие российской армии.

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За время боевых действий в плен сдались свыше 1,5 тыс. боевиков.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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