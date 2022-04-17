ВСУ отказались сложить оружие в Мариуполе

«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. [Металлургический завод имени] Ильича практически наш...Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», - цитирует агентство командира одного из отрядов ДНР с позывным «Хохол».