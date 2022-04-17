На Украине погиб эвакуировавший 150 раненых российский летчик

Стало известно о гибели военного летчика из Ульяновска Тимура Кипчатова во время специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает Tatar73.ru

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По данным издания, благодаря мужеству пилота было эвакуировано свыше 150 раненых и десантировано свыше 300 военнослужащих, что способствовало продвижению российских войск и уничтожению противника. Приказом президента России Кипчатов посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду передали отцу погибшего.

Церемония прощания произошла в родном для героя городе Старая Кулатка. Проститься с погибшим пришли сотни жителей райцентра, вдова, маленькая дочь, родители, сослуживцы и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Тимур Кипчатов из многодетной семьи, после школы он поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в 439-й авиационной базе армейской авиации 3-го командования ВВС и ПВО (ныне — 112-й отдельный вертолетный полк).