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34 минуты назад

Стало известно о гибели эвакуировавшего 150 раненых российского летчика

Lenta.ru

Стало известно о гибели военного летчика из Ульяновска Тимура Кипчатова во время специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает Tatar73.ru

На Украине погиб эвакуировавший 150 раненых российский летчик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, благодаря мужеству пилота было эвакуировано свыше 150 раненых и десантировано свыше 300 военнослужащих, что способствовало продвижению российских войск и уничтожению противника. Приказом президента России Кипчатов посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду передали отцу погибшего.

Церемония прощания произошла в родном для героя городе Старая Кулатка. Проститься с погибшим пришли сотни жителей райцентра, вдова, маленькая дочь, родители, сослуживцы и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

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Тимур Кипчатов из многодетной семьи, после школы он поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в 439-й авиационной базе армейской авиации 3-го командования ВВС и ПВО (ныне — 112-й отдельный вертолетный полк).

16 апреля сообщалось, что в Петербурге простились с погибшим в спецоперации на Украине генералом Владимиром Фроловым.

Армия,Происшествия,Владимир Фролов,Алексей Русских,
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