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3 часа назад

В ДНР рассказали о попытках украинцев вырваться из окружения в Мариуполе

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В ДНР рассказали о попытках украинцев вырваться из окружения в Мариуполе

Командир подразделения Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, что украинские войска дважды пытались вырваться из окружения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было две попытки прорыва с "Азовстали". На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечен. По большей части они погибли. Это было примерно дня три-четыре назад», — заявил командир с позывным Хохол.

15 апреля сообщалось, что силы России и ДНР предотвратили попытку прорыва колонны украинских военных к заводу «Азовсталь». К предприятию пытались пробиться порядка 200 человек с техникой.

17 апреля стало известно, что украинские военные в Мариуполе, которым Минобороны России предложило сложить оружие, отказались сдаваться. Бои продолжаются возле завода имени Ильича и «Азовстали».

Армия,Минобороны России,
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