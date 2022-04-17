Россия уничтожила на Украине завод по выпуску боеприпасов

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2 290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 166 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.