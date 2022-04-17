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45 минут назад

МО РФ сообщило об уничтожении завода по производству боеприпасов в районе Броваров

ТАСС

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия уничтожила на Украине завод по выпуску боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2 290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 166 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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