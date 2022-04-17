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25 минут назад

Индия отказалась от покупки у России Ми-17

Елена Прошина

Агентство ANI со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что ВВС Индии отказались от покупки у РФ 48 вертолетов Ми-17В5. Решение было принято в целях поддержки национальной программы "Делай в Индии" (Make in India). Об этом пишет ТАСС.

Индия отказалась от покупки у России Ми-17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что решение о закрытии тендера было принято до начала спецоперации на Украине. Основной причиной стало то, что индийские военные посчитали нужным поддержать программу производства местных вертолетов средней грузоподъемности.

Рен ТВ напомнило, что о планах индийских властей закупить у Москвы 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 начали говорить еще в декабре 2015 года. Вялотекущее обсуждение продолжалось шесть лет и так и осталось на уровне планов и тендеров.

Вместе с тем, Индия не отказывается в целом от сотрудничества с Россией. Наоборот, идут переговоры о том, чтобы значительно увеличить объем поставок фармацевтики, молочных продуктов, чая, кофе, органической и неорганической химии.

«КоммерсантЪ» уточнил, что Индия является одним из крупнейших эксплуатантов парка вертолетов Ми-17В5 и Ми-17. Военно-транспортные вертолеты активно используют высокопоставленные лица, в том числе - президент страны Рам Натх Ковинд.

Армия,Коммерсант,
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