Индия отказалась от покупки у России Ми-17

Агентство ANI со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что ВВС Индии отказались от покупки у РФ 48 вертолетов Ми-17В5. Решение было принято в целях поддержки национальной программы "Делай в Индии" (Make in India). Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что решение о закрытии тендера было принято до начала спецоперации на Украине. Основной причиной стало то, что индийские военные посчитали нужным поддержать программу производства местных вертолетов средней грузоподъемности.

Рен ТВ напомнило, что о планах индийских властей закупить у Москвы 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 начали говорить еще в декабре 2015 года. Вялотекущее обсуждение продолжалось шесть лет и так и осталось на уровне планов и тендеров.

Вместе с тем, Индия не отказывается в целом от сотрудничества с Россией. Наоборот, идут переговоры о том, чтобы значительно увеличить объем поставок фармацевтики, молочных продуктов, чая, кофе, органической и неорганической химии.