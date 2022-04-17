Еще одна страна начала отдаляться от России

Индия будет меньше полагаться на Россию в вопросах закупки вооружения. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Indian Defense News.

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В публикации уточняется, что у Индии вторая по величине армия в мире, четвертый по величине ВВС и седьмой военно-морской флот. Кроме того, Индия — один из крупнейших импортеров оружия в мире, на долю государства приходится 11% мировых заказов на вооружение. По информации издания, Индия импортирует около 70% вооружения. При этом 60% приходится на РФ.

Indian Defense News пишет, что Индия опасается продолжать сотрудничество с Россией по вопросам вооружения в связи с ситуацией на Украине. Власти государства предполагают, что часть заказов уйдет на восполнение потерянной техники, что в свою очередь отрицательно скажется на скорости поставок. Также в Индии обеспокоены возможными западными санкциями на оборонную промышленность, отмечает издание.

В публикации также уточняется, что Индия планирует сократить зависимость от закупок из Франции, США и Израиля, так как сотрудничество с этими странами усложняется в зависимости от политических условий.