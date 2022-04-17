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1 час назад

Военные РФ обнаружили запрещенные боеприпасы на оставленных ВСУ территориях в Мариуполе

ТК «Звезда»

Российские военнослужащие продолжают захватывать вооружение натовского образца, используемое украинскими бойцами. Так, в Мариуполе, на территориях, с которых были выбиты военнослужащие ВСУ, обнаружили гранатометы, среди которых британский NLAW.

На оставленных ВСУ территориях в Мариуполе обнаружили запрещенные боеприпасы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в руки российским военным недавно попали две снайперские винтовки. Одна из них дальнобойная, которая работает на расстоянии от двух до пяти километров. В ней используются патроны со стальным бронебойным сердечником.

Другая - украинский «Форт». Что интересно, здесь снайперы продолжают использовать запрещенные боеприпасы - патроны с экспансивными пулями, которые раскрываются в теле, как цветок.

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