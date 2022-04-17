В Минобороны обратились к боевикам на «Азовстали»

По его словам, он сделал соответствующее предложение с учетом принципов гуманизма и «катастрофического положения» на комбинате «Азовсталь».

«Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6.00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сообщил Мизинцев и добавил, что гарантирует всем добровольно сложившим оружие солдатам сохранение жизни.

Отмечается, что 17 апреля в 5.00 мск будет установлена непрерывная связь между силами России и Украины для взаимного обмена информацией. Мизинцев отметил, что обе стороны гарантируют безукоризненное соблюдение «режима полной тишины». Фактическое начало действия указанного режима начнется в 6.00 вместе с поднятием флагов: красных с российской стороны, белых — с украинской.