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16 минут назад

В Минобороны обратились к боевикам на «Азовстали»

Елена Прошина

Министерство обороны РФ предложило иностранным наемникам и боевикам, держащим оборону на территории мариупольского завода «Азовсталь», прекратить любые боевые действия и сдаться.

В Минобороны обратились к боевикам на «Азовстали»
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

По его словам, он сделал соответствующее предложение с учетом принципов гуманизма и «катастрофического положения» на комбинате «Азовсталь».

«Вооруженные Силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6.00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сообщил Мизинцев и добавил, что гарантирует всем добровольно сложившим оружие солдатам сохранение жизни.

Отмечается, что 17 апреля в 5.00 мск будет установлена непрерывная связь между силами России и Украины для взаимного обмена информацией. Мизинцев отметил, что обе стороны гарантируют безукоризненное соблюдение «режима полной тишины». Фактическое начало действия указанного режима начнется в 6.00 вместе с поднятием флагов: красных с российской стороны, белых — с украинской.

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Армия,Наемники,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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