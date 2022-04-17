ВС России обратились с требованием к боевикам в Мариуполе

Вооружённые силы России предлагают блокированным в Мариуполе националистам сложить оружие с 06:00 17 апреля, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — приводит ТАСС заявление Мизинцева.
Отмечается, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.
Ранее в Мариуполе войска России и ДНР предотвратили попытку колонны украинских военных совершить прорыв к заводу «Азовсталь».