ВС России обратились с требованием к боевикам в Мариуполе

Вооружённые силы России предлагают блокированным в Мариуполе националистам сложить оружие с 06:00 17 апреля, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.