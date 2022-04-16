Россия сбила самолет с западным вооружением для Украины

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. Над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. С начала спецоперации на Украине уничтожили 134 самолета.