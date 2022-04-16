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53 минуты назад

Россия сбила самолет с западным вооружением для Украины

Ura.Ru

Российские средства ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет, который доставлял партию западного вооружения. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия сбила самолет с западным вооружением для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. Над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. С начала спецоперации на Украине уничтожили 134 самолета.

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ помогает людям в Донбассе, которые подвергались геноциду. Целями спецоперации стали демилитаризация и денацификация, отмечал президент. Западные страны снабжают Украину оружием. Запад скрывает, сколько оружия поставляет Украине, сказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

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