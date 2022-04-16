Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя

Вся городская территория Мариуполя зачищена от украинских войск, остатки группировки заблокированы на заводе «Азовсталь». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск», — заявил Конашенков.

Он отметил, что остатки украинской группировки полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь».

По данным Минобороны, их численность не превышает 2,5 тыс. человек.