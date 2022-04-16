Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя

Вся городская территория Мариуполя зачищена от украинских войск, остатки группировки заблокированы на заводе «Азовсталь». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск», — заявил Конашенков.
Он отметил, что остатки украинской группировки полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь».
По данным Минобороны, их численность не превышает 2,5 тыс. человек.
Ранее в Мариуполе войска России и Донецкой Народной Республики предотвратили попытку колонны украинских военных совершить прорыв к заводу «Азовсталь».