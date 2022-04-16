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31 минуту назад

Минобороны: вся городская территория Мариуполя зачищена от украинских войск

RT на русскомиещё 4

Вся городская территория Мариуполя зачищена от украинских войск, остатки группировки заблокированы на заводе «Азовсталь». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наёмников и украинских войск», — заявил Конашенков.

Он отметил, что остатки украинской группировки полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь».

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По данным Минобороны, их численность не превышает 2,5 тыс. человек.

Ранее в Мариуполе войска России и Донецкой Народной Республики предотвратили попытку колонны украинских военных совершить прорыв к заводу «Азовсталь».

Армия,В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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