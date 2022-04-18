Стали известны подробности парада Победы в Москве

В подмосковном Алабино в понедельник прошла тренировка военного парада с участием 11 тыс. военнослужащих, которым предстоит 9 мая выйти на Красную площадь, сообщили в Минобороны.

«Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тыс. военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В состав 33 парадных расчетов пешей колонны на тренировочной площадке в Алабино прошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа. Также в тренировке приняли участие воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения «Юнармия», терские и кубанские казаки.

В составе механизированной колонны в Алабино проехали автомобили повышенной защищенности «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14»Армата», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», гаубицы «Мста - С», РСЗО «Торнадо-Г». Также в составе колонны преследовали комплексы ПВО «Тор-М2», «Бук-МЗ» и С-400 Триумф», техника воздушно-десантных войск, ракетных войск стратегического назначения. На грузовиках провезли ударные роботы «Уран-9».

В Минобороны сообщили также, что ночные тренировки Парада Победы состоятся на Красной площади в Москве 28 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдет 7 мая. Там отметили, что командовать военным парадом назначен главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По данным ведомства, 9 мая военные парады в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, в 379 городах и населенных пунктах состоятся торжественные шествия с участием войск и представителей общественных организаций.

Вечером 9 мая, в 22.00 по местному времени, в городах состоятся праздничные салюты и фейерверки.

По сообщению военного ведомства, 11 тыс. военнослужащих, 131 единица военной техники, 77 летательных аппаратов принимают участие в репетиции парада Победы, которая проходит на подмосковном полигоне Алабино в понедельник.