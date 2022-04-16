В Петербурге сообщили о гибели российского генерала на Украине

Заместителя командующего восьмой армии генерал-майора Владимира Фролова , который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в Telegram .

По словам губернатора города Александра Беглова, Фролов пожертвовал своей жизнью, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. «Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз», — отметил он.