Опубликованы кадры выхода донбасского батальона на пляж Мариуполя

Командир донбасского батальона «Сомали» с позывным «Бойкот» лично принимал участие со своими штурмовиками в финальном освобождении прибрежных кварталов Мариуполя. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Wargonzo.

На кадрах видно, как подразделение выходит на центральный пляж города.

Ранее появилось видео сдавшихся в плен 267 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Украинские морпехи вышли с оружием, боеприпасами и провизией, кроме того, «они были абсолютно в себе, не испуганы, не затравлены».