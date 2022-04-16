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16 минут назад

СКР проверит данные американского журналиста о совершенных «Азовом» убийствах

Lenta.ru

Российские следователи изучат данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых мирных жителей Мариуполя после отхода из города украинского батальона «Азов». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

СКР проверит данные американского журналиста о совершенных «Азовом» убийствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, данные будут сопоставлены со сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных украинскими правоохранителями против гражданского населения Донбасса.

Каждому факту гибели мирных жителей в ведомстве дадут уголовно-правовую оценку.

Ранее в СКР сообщили о присутствии в рядах украинских войск бойцов французского легиона. Официальный представитель СКР заключила, что эти факты будут расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российской спецоперации.

Армия,Патрик Ланкастер,Светлана Петренко,Следственный комитет,
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