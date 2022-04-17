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3 часа назад

Талибы сообщили о 47 жертвах авиаударов Пакистана по двум афганским провинциям

ТАССиещё 3

ТАСС, 17 апреля. Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили в воскресенье Agence France-Presse, что недавние авиаудары пакистанской авиации в провинциях Хост и Кунар унесли жизни по меньшей мере 47 человек.

Талибы сообщили о 47 жертвах авиаударов Пакистана по двум афганским провинциям
Фото: ТАССТАСС

"41 мирный житель, в основном женщины и дети, был убит, 22 ранены в Хосте в результате авианалетов пакистанских сил", - сказал представитель руководства одной из провинций. Как уточнил другой афганский чиновник, налеты привели к гибели еще шести человек в провинции Кунар.

Ранее агентство The Khaama со ссылкой на сводки местных властей сообщило, что Исламабад в пятницу осуществил серию авиаударов по упомянутым выше провинциям. Официальные лица Хоста на тот момент располагали данными о шести жертвах. Как отмечало The Khaama, жители провинции Кунар сообщали о еще 33 погибших.

По оценке телеканала Al Arabiya, удары с воздуха могли быть нанесены в ответ на гибель семи пакистанских военнослужащих от рук террористов, устроивших засаду в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) на границе с Афганистаном.

Посол Пакистана в Кабуле был вызван позднее в МИД временного правительства "Талибана" в связи с авиаударами. На встрече сторон представители талибов осудили факт совершения подобных атак Исламабадом.

Армия,Талибан,
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