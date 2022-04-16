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40 минут назад

Британские инструкторы вернулись на Украину для обучения солдат ВСУ

Майк Габриелян

Британские инструкторы вернулись в Киев и возобновили подготовку украинских военных. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на двух членов вооруженных формирований Киева. Они рассказали, что в город окрестности прибыли инструкторы из Особой воздушной службы (SAS) Британии.

Британские инструкторы вернулись на Украину для обучения солдат ВСУ
Фото: ReutersReuters

«Инструкторы SAS Британии возобновили прерванную в феврале подготовку украинских войск в Киеве», – пишет газета.

На прошлой неделе несколько украинских боевиков заявили, что британские спецназовцы учат их пользоваться противотанковыми ракетами NLAW.

Ранее Запад передал Киеву 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.

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На этой неделе МИД России направил ноту нескольким странам по поводу поставки вооружения на Украину. В США заявили, что "не видят попыток" России перекрыть поставки киевскому режиму.

Ранее британский инструктор рассказал, как обучал украинских солдат, в пьяном виде стреляющих куда попало из тяжелого вооружения.

Армия,МИД России,
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