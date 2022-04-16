Британские инструкторы вернулись на Украину для обучения солдат ВСУ

Британские инструкторы вернулись в Киев и возобновили подготовку украинских военных. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на двух членов вооруженных формирований Киева. Они рассказали, что в город окрестности прибыли инструкторы из Особой воздушной службы (SAS) Британии.
«Инструкторы SAS Британии возобновили прерванную в феврале подготовку украинских войск в Киеве», – пишет газета.
На прошлой неделе несколько украинских боевиков заявили, что британские спецназовцы учат их пользоваться противотанковыми ракетами NLAW.
Ранее Запад передал Киеву 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.
На этой неделе МИД России направил ноту нескольким странам по поводу поставки вооружения на Украину. В США заявили, что "не видят попыток" России перекрыть поставки киевскому режиму.
Ранее британский инструктор рассказал, как обучал украинских солдат, в пьяном виде стреляющих куда попало из тяжелого вооружения.