В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
15 минут назад

Германия отказалась считать вступлением в войну поставки оружия на Украину

Майк Габриелян

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что поставки тяжелого оружия Киеву не будут означать вступления немцев в войну. Об этом он сказал в интервью местным СМИ, передает ТАСС.

Германия отказалась считать вступлением в войну поставки оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

По словам министра, устав ООН запрещает войны, за исключением оборонительных. Именно на это надо уповать Берлину.

«Если Украина пользуется правом на самооборону, то поддержка посредством поставок оружия не может вести к тому, что оказывающий ее станет воюющей стороной», - заявил Бушман.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала власти европейских стран найти возможности для отправки на Украину тяжелых вооружений.

Слова Байдена об Украине удивили разведку США

При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Бундесвер не в состоянии выделить Украине какое-либо оружие сверх того, что уже было поставлено.

Армия,Кристина Ламбрехт,Анналена Бербок,ООН,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители