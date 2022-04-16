Германия отказалась считать вступлением в войну поставки оружия на Украину

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что поставки тяжелого оружия Киеву не будут означать вступления немцев в войну. Об этом он сказал в интервью местным СМИ, передает ТАСС.

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По словам министра, устав ООН запрещает войны, за исключением оборонительных. Именно на это надо уповать Берлину.

«Если Украина пользуется правом на самооборону, то поддержка посредством поставок оружия не может вести к тому, что оказывающий ее станет воюющей стороной», - заявил Бушман.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала власти европейских стран найти возможности для отправки на Украину тяжелых вооружений.