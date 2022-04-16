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15 минут назад

МО РФ: российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве

ТАСС

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские военные нанесли удар бронетанковому заводу в Киеве
Фото: ТАССТАСС

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", - сказал он.

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники, склады и базы хранения вооружения.

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Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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