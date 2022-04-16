Российские военные нанесли удар бронетанковому заводу в Киеве

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", - сказал он.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники, склады и базы хранения вооружения.