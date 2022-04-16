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25 минут назад

МО РФ: российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский Су-25

ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны в 15 км южнее Изюма сбили в воздухе украинский самолет Су-25. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские войска сбили в воздухе украинский Су-25
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что оперативно-тактическая авиация в течение ночи уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и военной техники Украины.

По данным МО РФ, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 811 объектов ВСУ.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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