Российские войска сбили в воздухе украинский Су-25

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.