Российские войска сбили в воздухе украинский Су-25

Российские средства противовоздушной обороны в 15 км южнее Изюма сбили в воздухе украинский самолет Су-25. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он добавил, что оперативно-тактическая авиация в течение ночи уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и военной техники Украины.
По данным МО РФ, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 811 объектов ВСУ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.