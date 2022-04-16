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2 часа назад

В ДНР объяснили сложность штурма «Азовстали»

Ura.Ruиещё 2

Штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе препятствует подземный город, а также отдельные здания, рассчитанные на ядерный удар. Об этом сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

В ДНР объяснили сложность штурма «Азовстали»
Фото: URA.RUURA.RU

«Штурм этого объекта всерьез затрудняет наличие подземных коммуникаций, которые связывают его с другими такими же объектами Мариуполя. Под городом есть еще один город, практически», — рассказал Гагин РИА «Новости».

Он уточнил, что завод «Азовсталь» строился с учетом рисков бомбежки и блокады. Некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар. Советник главы правительства ДНР добавил, что объект обороняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом вооружений и большим числом боеприпасов. По его словам, операция продвигается не достаточно быстро, так как военнослужащие ДНР и РФ не могут рисковать живой силой.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео штурма «Азовстали» чеченскими силовиками. По его словам, националисты, засевшие в подвалах завода, сами себе устроили ловушку. Кроме боевиков «Азова» (нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации) на «Азовстали» окопались иностранные наемники, а по некоторым данным — и офицеры стран НАТО, передает «Царьград». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
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