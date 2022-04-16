В ДНР объяснили сложность штурма «Азовстали»

Штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе препятствует подземный город, а также отдельные здания, рассчитанные на ядерный удар. Об этом сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

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«Штурм этого объекта всерьез затрудняет наличие подземных коммуникаций, которые связывают его с другими такими же объектами Мариуполя. Под городом есть еще один город, практически», — рассказал Гагин РИА «Новости».

Он уточнил, что завод «Азовсталь» строился с учетом рисков бомбежки и блокады. Некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар. Советник главы правительства ДНР добавил, что объект обороняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом вооружений и большим числом боеприпасов. По его словам, операция продвигается не достаточно быстро, так как военнослужащие ДНР и РФ не могут рисковать живой силой.