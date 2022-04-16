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19 минут назад

В ДНР заявили о неспособности ВСУ прорваться в Мариуполь

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины не смогут прорваться в Мариуполь, чтобы деблокировать националистов на «Азовстали». Об этом РИА Новости заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

В ДНР заявили о неспособности ВСУ прорваться в Мариуполь
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что для этого ближайшей войсковой группировке Украины придется преодолеть около 100 километров по открытой местности при господстве российской авиации. Попытка прорыва стала бы «до безумия смелым решением», поскольку в этом случае разбить их стало бы достаточно простой задачей.

15 апреля стало известно, что в Мариуполе силы России и ДНР предотвратили попытку прорыва колонны украинских военных на «Азовсталь». Отмечалось, что украинские военные время от времени пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к заводу либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой. По словам военнослужащих ДНР, около 200 человек с техникой пытались пробиться к «Азовстали» по улице Итальянской. Дойти до завода у них не получилось — остановили российские военные и силы республики.

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