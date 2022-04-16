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23 минуты назад

Times: британские военные инструкторы возобновили работу на Украине

ТАСС

Военнослужащие из Специальной авиадесантной службы (САС) Соединенного Королевства осуществляли подготовку украинских военных в Киеве и его окрестностях. Об этом сообщила в пятницу вечером газета The Times.

Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине
Фото: ReutersReuters

Как заявил изданию капитан размещенного на севере Киева украинского батальона Юрий Мироненко, около двух недель назад британские спецназовцы из САС проводили в городе инструктаж по использованию ПТРК NLAW, которые Великобритания поставляет Украине. Другой собеседник издания сообщил, что на прошлой неделе британцы участвовали в подготовке 112-го батальона сил территориальной обороны ВСУ. Источники газеты настаивают, что речь идет именно о находящихся на службе британских военных, а не о добровольцах из Соединенного Королевства, среди которых есть бывшие военнослужащие.

Британские инструкторы работали на Украине много лет, однако покинули страну в феврале, чтобы не допустить их участия в прямых столкновениях с российскими войсками и потенциального конфликта между РФ и НАТО.

В Минобороны королевства изданию не подтвердили информацию о том, что британские инструкторы вернулись на Украину, сославшись на то, что ведомство никогда не комментирует ход специальных операций. Ранее замминистра обороны страны Джеймс Хиппи сообщил, что ожидает прибытия в Великобританию украинских солдат, которых будут обучать управлению британской военной техникой. 9 апреля было объявлено, что Лондон передаст Киеву 120 единиц бронетехники, а также противокорабельные ракетные системы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Армия,Джеймс Хиппи,Владимир Путин,НАТО,
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