Что известно о сдавшихся в плен британских наемниках

До приезда на Украину британский наёмник Эйден Эслин, попавший в плен с морпехами ВСУ в Мариуполе, воевал в Ираке и Сирии вместе подразделениями курдов. После возвращения на родину его дважды арестовывали по подозрению в терроризме, поэтому он переехал на Украину и вступил в местные вооружённые силы. Помимо Эслина, военные РФ и ДНР взяли в плен ещё одного британского подданного — Шона Пиннера, который ранее воевал в восьми горячих точках. RT выяснил подробности службы «солдат удачи» в ВСУ.

Фото: RT RT

Среди более 1 тыс. украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен военным РФ и ДНР в Мариуполе, двое оказались подданными Великобритании. Как сообщил RT источник в силовых структурах, один из них — 28-летний Эйден Дэниэл Джон Мэк Эслин, был взят в плен в ночь с 12 на 13 апреля. В войсковой части он служил командиром миномётной батареи. Второй британец, 48-летний Шон Пиннер, был задержан и пленён утром 12 апреля при попытке прорвать окружение войсковой группировки.

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«Военнослужащие выведены с территории завода «ММК им. Ильича» и командного пункта «Азовмаша», временно размещены на территории близлежащей женской исправительной колонии Мариуполя, а также помещениях бывшей овощебазы. Событиям предшествовали переговоры на протяжении суток посредством захваченных радиостанций, а также содействие со стороны ранее пленённых военнослужащих ВСУ», — добавил собеседник RT.

Два ареста

По данным СМИ, Эйден Эслин, также известный как «Казак Гунди» и «Джонни», — бывший соцработник из Ньюарка, графство Ноттингемшир. Британец рассказывал в интервью порталу Reaper Feed, что дважды ездил воевать вместе с Отрядом народной самообороны курдов (YPG) на север Сирии: в 2015 году он уезжал на девять месяцев, а в конце 2016-го — на восемь. Оба раза после возвращения в Великобританию Эслина арестовывали по подозрению в планировании терактов, но он выходил под залог.

Как Эслин рассказал уже после взятия в плен корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, вербовка в Сирию произошла по интернету. По прилёте в одну из граничащих с Сирией стран его встретил некий гражданин США Александр Тобиус, который и направил его в YPG.

Находясь в Сирии, он встретил человека, который воевал за украинцев в Донбассе, вспоминал Эслин в интервью Reaper Feed. Поскольку после возвращения британцу было сложно куда-либо устроиться из-за нахождения в «серой» зоне с точки зрения закона после сирийских поездок, он решил отправиться на Украину:

«Это была моя основная причина уехать. Я должен был подписать трёхлетний контракт с украинскими военными, и после службы мне было бы легче устроиться, вернувшись на родину».

Он также добавил, что не был в Великобритании с тех пор, как переехал на Украину в 2018 году, но уверен, что если бы вернулся сейчас, то «полиция определённо захотела бы поговорить» с ним.

Контракт должен был закончиться в сентябре 2022 года, после чего Эслин планировал либо стать военным журналистом, либо продлить контакт на год, после чего снова попытать счастья в журналистике.

Вместе с тем младший брат Эслина, Натан Вуд, заявил изданию Daily Mail, что брата нельзя называть наёмником, потому что он «поступил на службу в украинскую армию четыре года назад и имеет двойное гражданство». Кроме того, как утверждается в СМИ, Эслин уехал, потому что влюбился в женщину из Николаева: пара должна была сыграть свадьбу этой весной, но невеста британца бежала в Венгрию. «В последний раз я видел её в январе», — цитирует Эслина издание.

«Месяц ел размазню»

Приехав в тренировочный лагерь на Украине, Эслин, по его словам, первые семь месяцев привыкал к украинской военной системе и учил язык: «Самой большой проблемой для меня были приказы и их понимание». Основной сложностью он называл языковой барьер: «Я многое понимаю, но слова произносить трудно». Свой первый опыт с едой, которой кормят украинских военнослужащих, он называл «откровением»: первый месяц он ел «размазню, которую не дал бы даже своей собаке».

Эслин связался с семьёй накануне капитуляции морпехов из 36-й бригады ВСУ, сообщил его младший брат Натан Вуд: «Эйден позвонил мне в три часа ночи и сказал, что им пришлось сложить оружие из-за нехватки еды и боеприпасов. Это был очень короткий звонок, так как нас прервали, но по тону его голоса я понял, что он недоволен».

Как рассказывал военный корреспондент Александр Сладков, ставший свидетелем самого массового пленения украинских военных с начала спецоперации, соседи Эслина в шеренге пытались отвлечь внимание журналистов от англичанина. «Я его сфотографировал, хотя тогда ещё не знал, что он иностранец. Слева от него в шеренге стоял хамоватый пулемётчик, мы с ним пообщались, потом со мной заговорил ещё один морпех, справа от Эслина. А сам он молчал всё время», — поделился с RT корреспондент.

После сдачи в плен в соцсетях появилось видео допроса Эслина, где на вопрос, убивал ли он людей, тот отвечает: «Я не знаю, я не участвовал в бою». Однако сделавший с ним интервью Андрей Руденко сказал, что на указательном пальце британца была внушительная мозоль, что говорит о том, что он постоянно им давил на курок.

«Смерть была частью моей жизни»

По словам Эслина, в Мариуполе было много таких же, как он, иностранных военнослужащих: только в его подразделении шестеро иностранцев, из Британии, Марокко, из континентальной Европы, есть и иностранные офицеры внутри завода «Азовсталь», пересказывает ответы британца корреспондент Андрей Руденко. Британские СМИ, в свою очередь, сообщают о «как минимум десяти подданных Великобритании», уехавших воевать в ВСУ.

Вместе с Эйденом Эслином в плен попал ещё один британец — Шон Пиннер, уроженец Бедфордшира. О нём известно, что ранее служил в Королевском английском полку, и что за его плечами восемь поездок в горячие точки. «Это мой девятый военный тур, — цитирует Пиннера Daily Mail. — Смерть очень долго была частью моей жизни. Очень сложно проживать каждый день, думая, что тебя убьют или ранят».

В Донбассе он служил по контракту в ВСУ. Вместе с тем британец подчёркивает, что он «не просто ещё один военный наркоман, [подсевший на боевые действия]»: «Я преуспел лучше, чем большинство украинцев. Я первый житель Запада, прошедший все аспекты парашютной подготовки в качестве украинского солдата».

Пиннер женат на украинке, и, судя по всему, находится в дружеских отношениях с Эйданом Эслином: у них много совместных фотографий в соцсетях, а также одинаковые татуировки на предплечьях.

Отметим, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что британцы, которые решат отправиться воевать на Украину, могут нарушить закон. Они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с британскими законами о терроризме — по которому, в том числе, и был дважды арестован Эйдан Эслин после возвращения из Сирии.

Ранее RT рассказывал, что после начала спецоперации Киев начал активную вербовку иностранцев, желающих сражаться на стороне ВСУ. При этом многие из согласившихся воевать в рядах ВСУ даже не успели добраться до линии фронта.

Так, как отмечало Минобороны РФ, 13 марта ВС РФ нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населённом пункте Старичи и на Яворовском полигоне (Львовская область). В результате были уничтожены до 180 иностранных наёмников.

20 марта Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в Житомирской области 100 иностранных наёмников после удара высокоточными ракетами воздушного базирования.

15 апреля ведомство заявило о ликвидации 30 наемников польской ЧВК под Харьковом.

Ранее Минобороны РФ предупреждало, что наёмники, воюющие на стороне киевского режима, не являются комбатантами.