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35 минут назад

Военные ВСУ заминировали дороги в Черниговской области

RT на русскомиещё 3

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить в этом российские вооружённые силы.

Военные ВСУ заминировали дороги в Черниговской области
Фото: © AP Photo / Rodrigo Abd© AP Photo / Rodrigo Abd

«В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы просёлочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населённых пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы», — рассказал он.

По словам Мизинцева, в настоящее время «завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортёров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооружённых сил России в умышленном минировании гражданских объектов».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали плотину в Донецкой Народной Республике.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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