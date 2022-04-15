Сотрудникам МЧС выдадут оружие

При реальной угрозе для защиты жизни и здоровья сотрудникам МЧС России будут выдавать оружие. Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ внес изменения в закон 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите». Согласно постановлению в перечень министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие лицам, подлежащим госзащите, также включили МЧС России. Обязательства по выполнению данного пункта документа возложили на начальников территориальных органов, спасательные воинские формирования Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.