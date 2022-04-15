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16 минут назад

Сотрудникам МЧС выдадут оружие

Елена Прошина

При реальной угрозе для защиты жизни и здоровья сотрудникам МЧС России будут выдавать оружие. Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудникам МЧС выдадут оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ внес изменения в закон 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите». Согласно постановлению в перечень министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие лицам, подлежащим госзащите, также включили МЧС России. Обязательства по выполнению данного пункта документа возложили на начальников территориальных органов, спасательные воинские формирования Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Напомним, что в июле 2021 года федеральным законом в перечень лиц, подлежащих госзащите были включены сотрудники Федеральной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие МЧС.

Армия,МЧС России,Росгвардия,
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