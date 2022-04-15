Кремль «не должен удивляться». В США продолжат поддерживать Украину

По данным газеты Washington Post, Москва призвала США «не подливать масла в огонь» и прекратить поставки вооружения Киеву. Официально российская сторона об обращении к американским властям не сообщала. Однако в Госдепе ответили: «Ничто не заставит нас отказаться от избранной стратегии». В Соединенных Штатах подчеркнули также, что предупреждали о масштабных поставках еще до начала спецоперации на Укриане.

Фото: Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что позиция Соединенных Штатов по поставкам вооружения Украине останется неизменной: страна продолжит наращивать военную помощь.

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«Россия сделала ряд заявлений — приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали», — сказал Прайс в эфире телеканала CNN.

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Москва по дипломатическим каналам якобы предупреждала Вашингтон о «непредсказуемых последствиях», которые возникнут, если поставки Киеву продолжатся. США, усиливая военную помощь Украине, «подливают масла в огонь», говорилось в послании, копия которого оказалась в распоряжении газеты.

Прайc, отвечая на вопрос журналистки CNN Кейт Болдуан о том, поступало ли соответствующее обращение от России, заявил, что он «не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку».

«Если речь идет о том, что Кремль предполагает, что США и наши партнеры по всему миру предоставляют миллиарды долларов украинцам для помощи в сфере безопасности, предоставляют именно то, что просят украинцы, и что украинцы очень эффективно используют все это для отражения российской агрессии, то так оно и есть», — отметил чиновник.

Кремль «не должен удивляться» поддержке Киева Вашингтоном, учитывая, что администрация президента Джо Байдена анонсировала такую помощь еще до начала российского вторжения, подчеркнул Прайс.

Российские власти не подтверждали, но и не опровергали отправку ноты протеста.

Помощь на $800 млн

13 апреля президент США Джо Байден после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $800 млн. В него войдут как системы вооружений, уже ранее предоставленные Киеву, так и новые образцы.

«Эти новые средства включают в себя артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов», — сообщил Байден.

В Пентагоне уточнили, что США направят 200 бронетранспортеров М113, 11 военных вертолетов Ми-17, 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin «и тысячи других противотанковых систем».

Кроме того, Киев получит 10 мобильных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, два трехмерных радара малой и средней дальности для использования в ПВО для прямого наведения AN/TPQ-64, 100 бронированных автомобилей, беспилотники береговой охраны, более 2 тыс. оптических и лазерных дальномеров, взрывчатые вещества C-4, подрывные средства, противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore. Также Вашингтон выделил средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, медицинское оборудование и 30 тыс. бронежилетов и шлемов.

Первый рейс должен прибыть на Украину в течение суток.

Ранее США также способствовали отправке на Украину систем ПВО большой дальности, включая поставку Словакией пусковых установок С-300, на которых украинские силы уже прошли обучение. Взамен, как объявила американская администрация на прошлой неделе, Соединенные Штаты размещают ракетную систему Patriot в Словакии. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, развертывание Patriot в Словакии является «неотъемлемой частью масштабных усилий», предпринимаемых для укрепления восточного фланга НАТО и «улучшения потенциала сдерживания и обороны». Размещение Patriot будет временным.

С 2014 года на Украине находятся американские инструкторы и инструкторы из союзнических стран. К концу марта 2022 года объем уже оказанной военной помощи превысил $2 млрд.

Очередной транш ЕС

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Киев и встретился с Зеленским. После поездки он призвал европейские страны предоставить Украине вооружение, которое ранее запрашивали в Киеве, «в течение нескольких дней, а не недель», поскольку в ближайшее время Россия якобы может активизировать свои действия на востоке Украины.

«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — заявил он.