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50 минут назад

Минобороны: ракетные войска поразили 317 объектов Украины

ТК «Звезда»иещё 6

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска поразили 317 военных объектов, включая 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск.

Минобороны: ракетные войска поразили 317 объектов Украины
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

«Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - добавил представитель МО РФ на брифинге.

Напомним, в 15 километрах южнее Изюма средства ПВО РФ сбили в воздухе украинский самолет Су-25. Вместе с тем в ходе спецоперации высокоточным оружием были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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