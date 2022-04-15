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1 час назад

CNN: первый груз оружия США Украине в рамках пакета на $800 млн прибудет в течение суток

ТАСС

Первая партия вооружений США для Украины в рамках объявленного Вашингтоном нового пакета военной помощи в размере $800 млн прибудет в регион в ближайшие 24 часа. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителя американского военного ведомства высокого ранга.

Украина в течение суток получит новую партию оружия США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что груз доставят к границе Украины, после чего украинская сторона ввезет его на свою территорию.

Список вооружений не разглашается, однако, как отмечает телекомпания, чиновники ранее утверждали, что требуются прежде всего гаубицы и радары, которые и будут в первую очередь доставлены.

В среду президент США Джо Байден объявил о решении предоставить Киеву военную помощь еще на $800 млн, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и "тысячи других противотанковых систем".

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, для РФ очевидно, что "западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе.

Армия,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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