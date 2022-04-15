Минобороны России заявило об уничтожении украинского БЛА Ту-143 "Рейс"

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2 224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 123 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.