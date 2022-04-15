Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили американские дроны-камикадзе Switchblade в направлении Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

Фото: Cpl. Alexis Moradian / U.S. Marine Corps / AP Cpl. Alexis Moradian / U.S. Marine Corps / AP

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали позиции российских танкистов, однако не нанесли урона.

«Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику», — написал Коц.

Ранее Пентагон отчитался о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. По словам представителя военного ведомства, Украина в том числе получила значительное количество дронов-камикадзе Switchblade.