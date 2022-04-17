Ким Чен Ын посетил испытания нового дальнобойного оружия

Тестовые стрельбы состоялись в субботу 16 апреля. Испытания прошли успешно. По данным издания, данное оружие «значительно усилит огневую мощь передовых артиллерийских частей комплексов дальнего радиуса действия, а также повысит эффективность тактических ядерных снарядов».

Уточняется, что во время визита лидер Северной Кореи дал указания по дальнейшему наращиванию обороноспособности страны, а также поручил развивать ее ядерные силы.