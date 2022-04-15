В Военной академии им. Кирова прошел концерт для участников спецоперации

Воспитанницы Санкт-Петербургского пансиона Минобороны России в пятницу выступили для военнослужащих - участников спецоперации, которые проходят лечение после ранений в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.
Вместе с воспитанницами в академию прибыла их куратор - замминистра обороны России Татьяна Шевцова. Она вручила военнослужащим семь государственным наград - два ордена Мужества и пять медалей "За отвагу".
"То, что мы сюда приехали, - это, с одной стороны, немного вам поднять настроение и порадовать вас успехами наших воспитанниц. А с другой стороны, у меня стоит задача патриотического воспитания нашего подрастающего поколения: мне захотелось показать им настоящих героев, настоящих борцов за правду, настоящих победителей, то есть тех, на кого бы мне хотелось, чтобы они всегда ровнялись", - сказала замминистра, обращаясь к военным.
Девочки представили для военнослужащих концертную программу "О любви": в концерте прозвучали стихи и песни о любви, о доме, о России.
Также воспитанницы привезли в госпиталь свои письма со словами поддержки, изготовленные собственноручно шевроны с одним из символов спецоперации - буквой Z. Также они раздали военным пироги и свое фирменное черемуховое печенье.