В Военной академии им. Кирова прошел концерт для участников спецоперации

"То, что мы сюда приехали, - это, с одной стороны, немного вам поднять настроение и порадовать вас успехами наших воспитанниц. А с другой стороны, у меня стоит задача патриотического воспитания нашего подрастающего поколения: мне захотелось показать им настоящих героев, настоящих борцов за правду, настоящих победителей, то есть тех, на кого бы мне хотелось, чтобы они всегда ровнялись", - сказала замминистра, обращаясь к военным.