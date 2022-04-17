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27 минут назад

Румыния приостановила полеты советских истребителей МиГ-21

Lenta.ruиещё 1

Румыния приостановила полеты истребителей МиГ-21 советского производства из-за высокой аварийности. Также это позволит ускорить покупку истребителей F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Министерство обороны страны.

Румыния приостановила полеты советских истребителей МиГ-21
Фото: flickr.comflickr.com

В оборонном ведомстве сообщили, что Румыния продолжит использовать истребители F-16, которые Румыния купила у Португалии. Поэтапный отказ от эксплуатации МиГ-21 позволит ускорить покупку дополнительных F-16.

В сообщении подчеркнули, что Румыния сможет эксплуатировать F-16 минимум 10 лет. Это позволит сформировать потенциал для перехода на истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Отмечается, что в начале марта разбился МиГ-21 Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии, который выполнял воздушное патрулирование.

Советский истребитель третьего поколения МиГ-21 совершил первый полет в 1956 году. Модификации МиГ-21 выпускали до 2017 года. Самолет может нести ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также свободнопадающие бомбы.

Ранее представитель ВВС США сообщил, что самолеты F-16 могут эксплуатировать еще 18-20 лет.

В декабре 2021 года стало известно, что Румыния планирует приобрести 32 истребителя F-16 у Норвегии. Румыния может получить самолеты, которые выводят из эксплуатации.

Армия,Законопроекты,
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