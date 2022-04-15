Раскрыта судьба экипажа затонувшего крейсера «Москва»

Экипаж ракетного крейсера «Москва», затонувшего в Черном море после пожара, доставлен в Севастополь. Об этом со ссылкой на источник в морских кругах пишет ТАСС.

О серьезных повреждениях флагмана Черноморского флота «Москва» стало известно 14 апреля. Из-за пожара на корабле произошла детонация боезапаса. Экипаж эвакуировали, о потерях не сообщалось. В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что крейсер «Москва» при буксировке в условиях шторма потерял остойчивость и затонул.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота)», - рассказал источник в морских кругах.

Крейсер «Москва» вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В 2018-2020 годах он прошел модернизацию. На корабле капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС. Кроме того, были заменены сотни метров кабель-трасс.