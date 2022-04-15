Экипаж ракетного крейсера "Москва", погибшего в четверг в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь . Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в морских кругах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов "Москва" (носившая тогда название "Слава") могла попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое нынешнее имя. Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсер "Москва" был удостоен ордена Нахимова.